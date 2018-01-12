Intel：芯片漏洞补丁对性能影响甚小

【中关村在线新闻资讯】1月12日消息：Intel的芯片漏洞如今基本都已经打上了针对“Spectre”和“Meltdown”的补丁，对此有用户担心系统的运行效率受到影响。就在不久前，Intel发文称补丁对性能的影响并不明显。

Intel执行副总裁数据、数据中心事业部总经理Navin Shenoy在文章中称，八代酷睿平台在打了补丁后进行SYSMark2014SE基准测试，实际收到的影响不到6%。而在游戏等图形密集型工作负载或财务分析等计算密集型工作负载中，受到的影响更低。



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第七代Kaby Lake-H高性能移动平台在在SYSMark2014SE基准测试中，受影响大约为7%，第六代Skylake-S平台受影响大约为8%。

此外，Intel还表示，在接下来的一周内会针对过去五年推出的移动和桌面平台，提供具有代表性的数据。

简单来说，“Spectre”和“Meltdown”的修复补丁并不会对日常用户造成太大影响。只是我们希望能够有更好的，零影响的解决方案。

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