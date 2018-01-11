福利没啦！苹果突然关闭iOS降级通道

【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，美国媒体9to5Mac则表示，苹果公司对外开放了iOS的降级通道。目前从iPhone 5开始都支持进行降级，最低可以降级到iOS 6.1.3。不过现在有消息称，苹果这次多半是无意之举，很快就会修改。



苹果突然关闭iOS降级通道（图片来自baidu）

目前，苹果可能意识到这个漏洞，迅速关闭了这个降级通道。按照苹果一贯的处事风格来看，iPhone降频门这件事，已经致歉过了，同时还让换电池的价格下调了不少，这就足够了。

最近，苹果刚刚发布了iOS 11.2.5的第四个测试版，而一同推出的还有watchOS 4.2.2、macOS High Sierra 10.13.3和tvOS 11.2.5 beta 4。其中iOS 11.2.5测试版中，苹果偷偷加入了一个新功能，跟目前正闹得沸沸扬扬的iPhone降频门有关，那就是用户可以在新系统中查看你旧款手机的电池消息，当然也只是查看，对于一贯傲娇的苹果来说，这个让步已属不易。

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