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    淘汰喇叭？谷歌收购英国音响技术公司Redux

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月11日消息，据国外媒体报道，Alphabet旗下谷歌收购了英国音响技术创业公司Redux，后者开发的技术致力于将手机显示屏等界面变成扬声器。

    淘汰喇叭？谷歌收购英国音响技术公司Redux
    谷歌收购英国音响技术公司Redux（图片来自baidu）

          Alphabet通过旗下谷歌下面的一个位于爱尔兰的子公司收购了Redux，但收购时间目前尚不清楚。据了解，Redux最大的价值是开发的技术能够排除手机对小扬声器之需，以腾出空间用于电池和其它组件。Redux的技术还能够被用于建立触觉反馈——让诸如显示屏等界面上有触觉。本周在拉斯维加斯举办的CES消费电子展上，谷歌正在大力推广其语音控制扬声器，成为亚马逊Echo设备竞争对手。

          对该交易的收购价格以及其它细节，谷歌发言人拒绝置评。受到包括Arie Capital在内的投资者支持，Redux在2017年3月份融资500万美元，该公司专注于计算机、移动、汽车和工业控制等市场。据其在社交网站LinkedIn的页面资料显示，这家英国创业公司持有178项授权专利。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：淘汰喇叭？谷歌收购英国音响技术公司Reduxhttp://news.zol.com.cn/674/6743537.html

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