【中关村在线新闻资讯】1月12日消息，近日美国共和党参议员约翰·桑恩在接受采访时表示，他们对于苹果近来出现的降频门表达了不满。他已经向苹果发送了信函，并要他们陆续公布更多有关降频门的具体信息。



美国参议院向苹果发难：要求公布更多降频门信息（图片来自于baidu）

约翰·桑恩是美国参议院负责企业监管问题的一个委员会的主席，因此他对于苹果降频门发声是非常合理的。桑恩认为苹果应该在解决这次事件的时候解决的更好，尤其是在透明度的方面。

桑恩在信中询问，苹果是否考虑过提供免费的更换电池服务，并且是否会在软件更新中告知消费者，这种情况究竟会对手机的性能产生多大的影响、以及用户是否有权拒绝升级。另外，桑恩还询问苹果，多年前的iPhone是否也采用过类似的做法。

苹果的“降频”事件还正在发酵之中，更多国家的监管部门也开始出面着手解决此事。近日有知情人士向路透社表示，法国政府负责反欺诈调查的机构DGCRF近期开始将对苹果进行相关的调查。

法国的相关法律法规中，有计划的让正在使用中的产品报废属于违法行为，并将面临法律严惩。去年的时候，法国就有消费者权益组织对苹果发起了刑事诉讼，并认为苹果违反了产品报废法律，同时对于环境造成了破坏。

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