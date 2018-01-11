【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，近日有传言显示，国内知名弹幕网站哔哩哔哩已经进入了他们的上市前静默期。有分析人士提到，B站今年就会赴美上市，最快第一季度就可以成功上市。B站的估值将会达到30到35亿美元。



传B站今年第一季度赴美上市：估值达30亿美元（图片来自于谷歌）

B站在最近几个月中动作不断，除了建立自己的电竞战队BLG之外，B站也已经开始在8部番剧中采用“付费先看”的模式。用户购买大会员即可提前观看番剧，同时可以跳过贴片广告。这样的举措预计将为哔哩哔哩带来更多的营收。

截止到2017年10月的调研报告显示，2016年哔哩哔哩营收为7.36亿元。2017年1-4月，营收为7.29亿元。报告预计2017年B站全年实现盈亏平衡。当时B站活跃用户超过1.5亿，日视频播放量一亿，弹幕总量超过14亿，原创投稿总数超过1000万。这些数据现在会进一步的提升。

B站更看重的其实是该平台的用户成分，统计显示，B站用户平均年龄为17岁，75%用户年龄在24岁以下。这意味着这批消费欲望强盛且潜力巨大的消费人群构成了B站用户的主体，这些年轻人是B站也是投资者最为看重的资源。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传B站今年第一季度赴美上市：估值达30亿美元http://news.zol.com.cn/674/6743421.html