苹果iOS降级通道已关闭！仅存活20分钟

苹果公司在发布完iPhone X之后，事故频出。特别是在2017年底到2018年初这段时间，随着“降频门”事件影响不断扩大，虽然苹果公司承诺可以用218元的低价更换电池，但是网友们依旧受不了所谓的iBug OS 11，要求降级的呼声愈加高涨，或许是迫于压力，苹果今日意外的开放了降级通道，不过仅仅在1月11日下午4点左右，开放了十几分钟就被关闭，根据最新消息，可能是BUG意外导致的，不过依旧有少数人降级成功。



库克

在短时间内，苹果确实开放了部分老款iPhone 机型的iOS降级通道，其中iPhone 7 Plus 、iPhone 6s、iPhone 6 最低可降至 iOS 10.2；iPhone 5s/5c 最低可降至 iOS 7.0.3；至于更老的iPhone 5 最低可以降至 iOS 6.1.3！



iPhone 6



iPhone5C



iPhone 5

除了iPhone系列，iPad Air、iPad mini等设备也可以进行降级，短短时间内已经有很多人降级到了iOS 10系统，看来大家对于系统BUG比较多的iOS 11都不太喜欢。



降至10.2的iPhone 5S



降至10.3的Air 2

经过多位网友的实测，已经有网友激活成功并使用老版本的系统，不过降级也需要注意，有很多最新软件和游戏，必须是iOS 11以上系统才可以下载使用。随着日后iOS系统的更新，可能更多的软件都会要求使用iOS 11以上的系统。



iPad mini

因此笔者建议iPhone 7及其以上的手机最好使用iOS 11系统，随着版本的更新目前已经趋于稳定，而iPhone 6S和iPhone 6则可以考虑选择使用iOS 10.3.3。至于iPhone 6以下的手机，看自己的需求随意选择吧，毕竟大部分都是备用机，选择低一些的版本不影响基础功能就好。不过目前并没有办法继续降级，通道已经关闭，不过可以继续等一等，万一呢...



iPhone 5s

仅仅几十分钟的时间，从网友降级的热情可以看出，对开启降级通道的迫切需求，而没有降级成功的用户则表示非常无奈。真的很想问苹果一句：“皮这一下，有意思吗？”

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