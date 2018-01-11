【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，近日有传闻显示，苹果公司对外开放了降级通道。目前从iPhone 5开始都支持进行降级，最低可以降级到iOS 6.1.3。对于大多数老机型用户来说，降级无疑对于他们来说是一个福音。



苹果已开放iOS系统降级：最低可到iOS 6（图片来自于ipsw）

苹果在去年年底的时候关闭了所有降级的通道，此次重新开放降级，显然与最近的电池降频门不无关系。从最低可以降级到的版本来看，iPhone 5支持降级到iOS 6.1.3，iPhone 5s支持降级到 iOS 7，iPhone 6s支持降级到iOS 10。

最近，苹果刚刚发布了iOS 11.2.5的第四个测试版，而一同推出的还有watchOS 4.2.2、macOS High Sierra 10.13.3和tvOS 11.2.5 beta 4。其中iOS 11.2.5测试版中，苹果偷偷加入了一个新功能，跟目前正闹得沸沸扬扬的iPhone降频门有关，那就是用户可以在新系统中查看你旧款手机的电池消息，当然也只是查看，对于一贯傲娇的苹果来说，这个让步已属不易。

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