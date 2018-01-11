【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，近日有韩国媒体报道，韩国司法部门将与其他部门研究，计划起草加密货币交易所关停法案。目前，韩国最大的比特币交易所已经因涉嫌逃税被警方和税务机构突击搜查。如果法案通过的话，那么这些交易所的关停是不可避免的。



韩国比特币交易所被审查：面临关停风险（图片来自于谷歌）

韩国一家加密货币交易所Coinone的官员透露，上周的时候韩国税务局的官员突击检查了他们的办公室，而当地警方则怀疑他们所做的与赌博有关。韩国第二大虚拟货币运营商Bithumb本周三的时候也被税务机关突击搜查。

上个月的时候，韩国政府发布了一条新的法令，将对于加密货币的相关犯罪进行一个专项的调查。韩国法务部长官朴相基近日对外表态，他要求检察官对涉及加密货币的过度投机和犯罪行为进行严格调查。

韩国有关部门之前就曾表示要对加密货币进行进一步的管控，他们计划禁止金融机构持有加密货币和进行加密货币投资，并且希望能够阻止未成年人和非居民进行加密货币交易。为了避免产生的副作用，韩国政府仍在推敲相关的政策，并极力让区块链技术不受到伤害。

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