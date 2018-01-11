【中关村在线新闻资讯】1月11日消息， 在三星特别版Galaxy S8在微软商店出售之后，微软似乎仍旧计划推出更多其他厂商的安卓手机。最近微软官方正式宣布，他们即将在商店中上架华为的新旗舰机Mate 10 Pro。



继三星S8之后 微软商店将出售华为Mate10（图片来自于cnbeta）

目前，华为Mate 10 Pro还没有在微软商店中上架，因此具体售价信息和配置情况还并没有宣布。根据微软商店列表，现在有三款不同的Android手机可供选择，分别是三星Galaxy S8 / S8 +，三星Galaxy Note 8和Razer手机。在调整之后，商店中仅有两款Windows手机，它们分别是HP Elite X3和Alcatel IDOL 4S。

在CES2018开展之前《华尔街日报》援引知情人士消息称，美国运营商AT＆T已经撤销了销售华为手机的计划，具体原因尚不详。不过华为方面并未收到多大影响，依旧继续进军美国市场。

据了解，华为Mate 10 Pro在美国只推出了包括摩卡灰、黑色、蓝色在内的三款配色。定价方面，美版华为Mate 10 Pro定价799美元（6GB+128GB存储组合），折合人民币约为5214元。

美版华为Mate 10保时捷设计定价为1225美元（6GB+256GB存储组合），折合人民币约为7994元。

据悉，华为Mate 10 Pro将会于2月18日通过百思买、亚马逊、微软商城、Newegg以及B&H等电商平台正式在美国市场发售。







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