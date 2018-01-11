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    微信推出重磅功能，可直接与警察视频

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    大家从小就知道遇到危险和紧急情况时，应拨打110向警察叔叔求救。但并不是所有人都有过报警经历，当危险真正来临时我们很难让自己冷静下来将事情叙述清楚。

    微信推出重磅功能，可直接与警察视频

    图片来自网络

    不过烟台公安与腾讯云的合作，让报警变得不再那么紧张。日前，二者联合在微信推出了“一键视频报警”功能。微信用户只需要关注“烟台公安”的微信公众号，在菜单右下角的“个人中心”进行实名认证就可以使用该功能。

    微信推出重磅功能，可直接与警察视频
    图片来自微博

    当遇到危险和紧急情况时，用户点击菜单页中间的“@110”就能连通烟台市公安局进行视频通话。当我们与穿着警服的叔叔/阿姨面对面沟通时，紧张的情况会缓解很多，同时也可以一定程度上帮助警察了解目前状况与周边环境。

    微信推出重磅功能，可直接与警察视频
    图片来自微博

    值得一提的是，火警@119与救护@122也在“@110”的菜单列表之内。笔者真心希望这个功能可以尽快普及开来，让全国人民心里多一个定心丸。同时笔者也想说，这项功能是真正惠民的举措，一般情况请不要随便点击或者恶作剧，避免浪费警察与真正受害者的宝贵时间。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信推出重磅功能，可直接与警察视频http://news.zol.com.cn/674/6743118.html

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