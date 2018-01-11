【中关村在线新闻资讯】1月11日消息， 近日国外知名电信运营商T-Mobile在美国推出了一项促销活动。为了刺激iPhone X的销量，他们决定推出买一赠一的促销活动。这一促销举措是他们本周在回顾过去一年业务的发展和对2018年的展望之后提出的。



iPhone X销量不佳：运营商推出买一赠一活动（图片来自于engadget）

T-Mobile提到，自本周五开始，用户在购买苹果去年发布的iPhone X、iPhone 8，以及老款iPhone 7的时候，即可享受买一送一的待遇。在具体的操作方式上，用户需要购买两部苹果手机，然后把自己的一个手机号码转移到T-Mobile网络中，另外再交回一部过去使用的旧手机，然后在网络上获得退款的待遇。

苹果公司的投资者关系页面在上周更新了一条新的消息，他们将在2月1日的时候公布2018年Q1财报。这次财报最大的亮点，莫过于即将公开iPhone X的销量数据。去年的Q4财报中，苹果并未提及iPhone X的销量问题。

之前一些分析师对于苹果Q1财报的分析比较乐观，苹果认为2018财年Q1财报营收预计为840-870亿美元，毛利润为38-38.5%。如果最终的成绩达到了苹果的预期，那么就将再次创造一个新的记录。

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