【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，美国时间本周三的时候，百度集团总裁兼首席运营官陆奇在CES2018上与高通公司和Verizon公司两位高管进行对谈。在这次高端会谈中，陆奇主要谈到了他对于人工智能与5G技术对未来发展的影响。



陆奇CES2018进行对谈：AI与5G将带来变革（图片来自于推特）

在此次对谈中陆奇表示，百度作为一家中国的互联网公司，其实一直在与全球其他的厂商进行竞争。百度现在的发展方向事实上与谷歌非常相似，已经开始转型人工智能技术的研发。在CES大会上，百度的展馆上使用了最新的视频效果来介绍。

陆奇还谈到了中国政府对于网络建设的魄力，他认为中国的雄安是中国下一个大城市，它会比迪拜更大，它将是未来城市，网络WiFi和基础设计完全是最创新最尖端的，把商业可能性、科技可能性和基础建设都做到最好。所以我们观点是：家庭、汽车和人联结起来。

自动驾驶系统也是百度近年来发展的重点，陆奇希望能够超越消费者的想象，并让市场了解如何来做汽车。今年百度已经在量产自动驾驶汽车了，所以明年，无人驾驶在网络发展、平台拓展帮助下，肯定会开始普及。

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