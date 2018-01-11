早报：巴菲特预言比特币没好下场 NV发GPU补丁

【科技早餐】

●巴菲特:比特币等数字货币不会有好下场

“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)今日在接受CNBC采访时称，他永远不会投资比特币。巴菲特认为，近期业界对比特币和其他数字加密货币的狂热不会有好的结局。他说：“对于加密数字货币，我几乎可以肯定地说，它不会有好的结局。至于这种糟糕的结局何时到来，以及究竟有多么糟糕，目前还不好判断。”

巴菲特还表示，他不会做空比特币期货。他说：“我没有比特币，也不会做空它，永远不会拥有它。”

Z点评：数字加密货币已成过去时，现在都开始炒作区块链啦。



巴菲特预言比特币没好下场（图片来自baidu）

【行业热闻】

●英特尔神经拟态芯片Loihi再现身：模拟人类大脑

英特尔革命性的芯片Loihi再现身，其将用于神经拟态计算(Neuromorphic Computing)，简单地说就是通过数字电路模拟人类大脑行为，有望带来AI人工智能的指数级性爆发和更高能效。这款芯片可以像人类大脑一样，通过脉冲或尖峰传递信息，并自动调节突触强度，通过环境中的各种反馈信息，进行自主学习、下达指令。



●传滴滴将入局共享电单车：在杭州建事业部

滴滴将入局共享电单车，并已在杭州成立代号为“黑马”的事业部，目前已经在杭州投放内测。对此，滴滴方面不予置评。媒体报道，滴滴在2018年上半年计划在至少三座城市上线共享电单车，并且已经得到了当地交通运输部门的支持。

●NVIDIA GPU也受到漏洞门影响：现已发布补丁程序

NVIDIA今日表示，其GeForce、Grid、NVS和Quadro等系列产品受“幽灵”漏洞的影响。目前已经针对“幽灵”(Spectre)漏洞发布了补丁程序，意味着该芯片组漏洞不仅影响CPU，同时也影响GPU(图形处理器)。

●中兴折叠屏手机AXON M开启预约：20日开售

中兴将于1月16日在京发布折叠屏手机AXON M，目前已经在京东商城开启预约，并计划在1月20日上午10：00正式发售，售价将在16日的发布会上公布。AXON M拥有两块5.2英寸的全高清屏幕，可以实现四种不同模式，分别为双屏模式、扩展模式、镜像模式以及单屏模式。

●传魅族15将有两款机型：Plus版配骁龙835

国家无线电管理局最新公布的信息显示，魅族旗下已经有M851Q/M和M811Q/M/C等五个型号的两款新机获得了无线电发射型号核准，均支持全网通功能。上述机型中就包含了魅族15机型。【点击详情】

●苹果Music主管Jimmy出面辟谣：不会离职

外媒报道，Apple Music主管Jimmy Iovine将在8月也就是其从苹果拿到所剩的股份之后离开苹果。对此，当事人Jimmy Iovine作出回应，称他将不会离开这家公司。【点击详情】

●苹果计划向LG Innotek注资：确保3D感应模组供应

近日有国外媒体表示，苹果公司将对LG公司旗下的LG Innotek进行注资，推动他们生产3D感应模组以满足iPhone和iPad的供应。不过，这名知情人士并没有透露此次注资的具体金额。【点击详情】

●微软暂停推送AMD芯片设备的Win10更新

微软在上周针对Intel的芯片漏洞“崩溃”和“幽灵”推送了一次更新，但却意外地导致了AMD处理器的电脑报错。现在微软发布声明称：“为了防止AMD用户进入无法开机的状态，将临时暂停向受影响的AMD处理器推送以下Windows更新。”【点击详情】



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