【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，近日《日本经济新闻》对外发布了2017年年底的亚洲上市企业股票总市值的排行榜。在榜单中，来自中国的腾讯和阿里巴巴位列榜单的前两名。同时，榜单中中国和日本企业继续占据主流的位置，而韩国的三星电子位列第三。



亚洲上市企业市值排行榜出炉：腾讯阿里位列前二（图片来自于谷歌）

在市值排名前50的上市企业中，中国企业有26家。日本紧随其后，有14家，其中丰田汽车位居第7位，而本田汽车位居第32位。索尼和任天堂也借助游戏业务的成功提升了他们的股价，索尼的传感器业务也是他们股价变动的一个重要因素。

从整体表现上来看，亚洲上市企业的总市值上升了28%，达到25.75万亿美元，占到了全球总市值的31.8%，与2016年的成绩相比上升了1%，但低于2015年32.2%的峰值。

上个月的时候，腾讯CEO马化腾在参加《财富》全球论坛时表示，和阿里巴巴可能十几个地方都有竞争，这种竞争前所未有地激烈，但也有好处。

马化腾认为，“正常的合理的竞争实际上是促进发展，会把企业内的潜能激发出来，甚至公司团队有时候会因此很团结、很积极”。不过，马化腾有时也因为太多的竞争感到困扰。

马化腾说，腾讯希望更加开放一点，在这五六年的策略，腾讯的策略是做好两个半：第一就是做通讯和社交，第二做数字内容，剩下第三个“半个业务”“半”一方面是指还不太成熟的业务，主要在“互联网+”这方面。还有一个“半”的意思，是指半条命。







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