传魅族15将有两款机型：Plus版配骁龙835

【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，国家无线电管理局最新公布的信息显示，魅族旗下已经有M851Q/M和M811Q/M/C等五个型号的两款新机获得了无线电发射型号核准，均支持全网通功能。上述机型中就包含了魅族15机型。



传魅族15将有两款机型（图片来自baidu）

最新消息称，魅族15有两款机型，即魅族15和15 Plus，预计将于今年三月份发售。至于这两款新机在外观设计上的不同暂时没有确切消息，据传都是全面屏设计。

配置上差异可能会出现在处理器上。有消息系人士爆料，魅族15会搭载骁龙660处理器，而魅族15Plus则有可能搭载骁龙835处理器。而在此前，意大利媒体Gizchina的报道中，也提到魅族今年首款旗舰产品将会搭载骁龙835处理器。

售价方面，魅族15低配定价为1700元起，而魅族15Plus最高配则在3500元左右。

早前在宣传物料上，魅族把15这款手机定义为首款梦想机，同时2018年也正值魅族成立15周年，可以说是一部非常具有纪念价值的手机。根据魅族社区宣布的消息，凡是参与社区活动的用户都有机会获得魅族15 Plus发布会入场券一份，但他们并没有透露具体的发布会时间。

魅族黄章也在魅族社区中发出消息表示“打造的这款产品时间过长，以至于明年才能上市”。

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