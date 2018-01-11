苹果Music主管Jimmy出面辟谣：不会离职

【中关村在线新闻资讯】1月11日消息，外媒报道，Apple Music主管Jimmy Iovine将在8月也就是其从苹果拿到所剩的股份之后离开苹果。对此，当事人Jimmy Iovine作出回应，称他将不会离开这家公司。



苹果Music主管Jimmy出面辟谣（图片来自baidu）

Jimmy Iovine表示，他将继续和iTunes主管Eddy Cue还有苹果CEO蒂姆·库克继续发展Apple Music。“我已经快65岁了，我在苹果四年时间了，这个服务（Apple Music）在两年半的时间获得了3000多万名订阅户，与此同时Beats也在继续成功运营着。但我们仍有许多事情要做。无论Eddy、Tim和苹果要我做什么我都会不遗余力地去做。”

据了解，苹果将在8月向Jimmy Iovine发放Beats收购案中最后的一部分股份，但他指出，自己老早就已经得到了大部分股份，这次则只是很小一部分。“ 最重要的是我对苹果的那些家伙们都非常忠诚。我爱苹果，我真的很爱音乐人。这也是为什么那些报道让我烦恼的原因，因为那根本不是事实。”

2014年5月，苹果正式宣布斥资30亿美元收购流媒体音乐服务商Beats Music和音频设备厂商Beats Electronics。交易过后，Beats联合创始人 Jimmy Iovine和Dr. Dre将加入苹果。



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