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    赶紧升Win10！微软结束对Win8.1主流支持

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月10日消息，微软今日宣布正式结束对Windows 8.1操作系统的主流支持（mainstream support），转入扩展支持/外延支持阶段，据悉扩展支持将持续到2023年1月10日。

    赶紧升Win10！微软结束对Win8.1主流支持
    微软结束对Win8.1主流支持（图片来自baidu）

           微软结束对Windows 8.1提供主流技术支持，意味着今后将不能定期获得功能/安全性更新了，只有在遭遇关键和重大BUG时才会得到微软的修补。

           Windows 8.1发布于2013年10月，砍掉了Windows8上饱受诟病的开机磁贴并回归桌面形态。对比Windows7，其兼容性更好、开机更快，对比Windows10，又没有各种自动更新，实质上是一代经典。

           最后烤炉到安全因素，还是劝各位Windows8.1用户升级到Windows10。目前在“辅助技术”页面，Windows 7/8.1用户依然可以免费升级到Windows 10，活动持续到1月16日。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：赶紧升Win10！微软结束对Win8.1主流支持http://news.zol.com.cn/674/6741911.html

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