【中关村在线新闻资讯】1月11日消息， 近日有国外媒体表示，苹果公司将对LG公司旗下的LG Innotek进行注资，推动他们生产3D感应模组以满足iPhone和iPad的供应。不过，这名知情人士并没有透露此次注资的具体金额。



苹果计划向LG Innotek注资：确保3D感应模组供应（图片来自于谷歌）

LG Innotek上周的时候曾经向韩国监管部门递交了一份投资计划，他们将投资8737亿韩元(约8.209亿美元)来扩建移动相机模组和下一代模组业务。有分析人士表示，这一8.2亿美元的投资中，很有可能就有苹果的参与。LG Innotek在文件中并未提及这些资金该如何筹措。

目前苹果iPhone X上的OLED屏幕由三星独家供应。但是这种局面将会被打破，因为LG Display已经着手建造OLED分工厂，向苹果供货。

报道称，LG Display计划将从今年年底为苹果公司的新一代iPhone供应OLED面板。LG将为苹果提供超过1500万块OLED面板，这些OLED面板将用于新一代iPhone上，预计将于今年下半年发布。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果计划向LG Innotek注资：确保3D感应模组供应http://news.zol.com.cn/674/6741882.html