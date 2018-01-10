还有副作用？英特尔漏洞补丁会拖慢CPU性能

【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，英特尔已经针对Meltdown和Spectre安全漏洞发布了补丁，不过英特尔周二承认，该公司的SYSmark测试显示，打补丁之后的CPU性能降幅大约为2%至14%。



英特尔漏洞补丁会拖慢CPU性能（图片来自baidu）

英特尔表示，常规的消费级和企业级应用（包括阅读邮件、打开文档、查看照片）都不会因为打补丁而影响任何性能：“第8代酷睿平台配合固态存储受到的性能影响只有6%，甚至更低。”

除了英特尔， 微软也表示，针对Meltdown和Spectre安全漏洞而发布的补丁，会导致部分PC和服务器的运行速度变慢，其中基于老款英特尔处理器运行的系统的性能明显下降。

微软还指出，根据该公司客户提出的投诉，这些安全补丁还会导致基于AMD芯片组的某些电脑宕机。不过该公司正在与AMD合作以解决这个问题。

另外英特尔CEO科再奇表示，对于过去5年推出的处理器产品，英特尔预计将在下周末前为90%以上的处理器发布更新，其余10%的处理器更新将在1月底之前完成。

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