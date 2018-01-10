【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，近日有消息人士透露，日本即时消息应用Line正在考虑将加密货币引入他们的社交平台上。 据了解，Line之所以会选择加密货币作为平台的新功能，主要是为了进一步的增加用户的粘性。



传Line即将引入加密货币：增加用户黏性（图片来自于谷歌）

这名知情人士还提到，Line公司正在与韩国比特币交易平台Upbit进行接触。在这样的消息传出之后，Line公司的股票价格大幅上涨10%以上。不过随后，Line的股票又出现回落，目前该公司的市值为1.2万亿日元（约合106亿美元）。

加密货币是近年来的热门话题，各大科技公司对其非常关注。上周的时候，Facebook公司CEO马克·扎克伯格在其博客中表示，他们对于加密货币领域非常感兴趣，并将在未来进行研究。

在扎克伯格看来，加密货币可以把权力从集权体系中夺取出来交还到人民手中，不过这其中也存在着一定的控制风险。Facebook公司很有兴趣去研发这其中的变化与风险，并努力把类似技术中有意义的地方用在服务中。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传Line即将引入加密货币：增加用户黏性http://news.zol.com.cn/674/6741695.html