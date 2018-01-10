苹果发布iOS11.2.5 beta4:电池状态一目了然

【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，苹果针对“降频门”采取的措施，除了优惠换电池服务，还将会在下次软件更新中为iPhone添加电池状态功能。



苹果发布iOS11.2.5 beta4（图片来自baidu）

目前，苹果已经发布了iOS 11.2.5的第四个测试版，而一同推出的还有watchOS 4.2.2、macOS High Sierra 10.13.3和tvOS 11.2.5 beta 4。

其中iOS 11.2.5测试版中，苹果偷偷加入了一个新功能，跟目前正闹得沸沸扬扬的iPhone降频门有关，那就是用户可以在新系统中查看你旧款手机的电池消息，当然也只是查看，对于一贯傲娇的苹果来说，这个让步已属不易。

目前消费者针对“降速门”而向苹果发起的集体诉讼已增至24起，显然苹果醉话的日子才刚刚开始。

另外，苹果也已经表示，老款iPhone更换电池的福利，只能享受一次，而这个功能加入后，想必会有更多的老用户去更换电池吧。



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