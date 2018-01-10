    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    苹果发布iOS11.2.5 beta4:电池状态一目了然

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月10日消息，苹果针对“降频门”采取的措施，除了优惠换电池服务，还将会在下次软件更新中为iPhone添加电池状态功能。

    苹果发布iOS11.2.5 beta4:电池状态一目了然
    苹果发布iOS11.2.5 beta4（图片来自baidu）

           目前，苹果已经发布了iOS 11.2.5的第四个测试版，而一同推出的还有watchOS 4.2.2、macOS High Sierra 10.13.3和tvOS 11.2.5 beta 4。 

          其中iOS 11.2.5测试版中，苹果偷偷加入了一个新功能，跟目前正闹得沸沸扬扬的iPhone降频门有关，那就是用户可以在新系统中查看你旧款手机的电池消息，当然也只是查看，对于一贯傲娇的苹果来说，这个让步已属不易。

          目前消费者针对“降速门”而向苹果发起的集体诉讼已增至24起，显然苹果醉话的日子才刚刚开始。

           另外，苹果也已经表示，老款iPhone更换电池的福利，只能享受一次，而这个功能加入后，想必会有更多的老用户去更换电池吧。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果发布iOS11.2.5 beta4:电池状态一目了然http://news.zol.com.cn/674/6741693.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： 苹果发布iOSbeta电池状态
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP