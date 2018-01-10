华为VR 2确定25日国内上市：售价1999元

【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，华为终端CEO余承东在CES2018大展上宣布，1月25日，华为VR 2将搭载IMAX虚拟巨幕影音体验在国内上市。



华为VR 2确定25日国内上市（图片来自baidu）

华为指出，VR 2搭载了两块1600x1440屏幕，高达3K分辨率，能够大幅减少颗粒感和画面纱窗，可呈现虚拟22米巨幕和3D音效。该产品还支持Fast LCD显示，刷新率达90Hz，可缓解动画模糊，改善画面拖影、降低眩晕感。同时支持动态渲染技术，让游戏更加流畅。

在兼容性方面，华为VR 2支持多终端接入，包括华为Mate 10手机、笔记本电脑都能与之联动。

内容方面，华为VR 2背后有海量VR应用支持，官方表示华为视频App内的VR视频时长超过了20000小时。

余承东表示，华为VR 2是第一款符合IMAX观影标准的产品，作为IMAX独家授权VR/AR IMAX虚拟影院的公司，华为将与IMAX和DTS建立广泛合作，基于华为AR/VR设备打造IMAX沉浸式体验。

1月25日，华为VR 2将搭载IMAX虚拟巨幕影音体验在国内上市，售价1999元。

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