【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，近日微信公共平台对外发出公告，将严厉打击低俗、虚假标题和内容的行为。自公告发布起，将对发布低俗、虚假标题和内容的文章进行删除。多次违规仍继续发布的，将给予封号的处罚。



微信公共平台再发文：严打虚假低俗标题和内容（图片来自于baidu）

自2015年发布关于低俗内容整顿公告以来，仍存在公众号继续发布低俗、虚假标题和内容的行为，并采取技术手段恶意对抗。因此微信决定从公告即日起，对于仍在发送低俗、虚假标题和内容的公众号，文章进行删除并实施相应的能力处罚，多次违规处理后仍继续发送违规内容的，或是故意利用各种手段恶意对抗，将进行永久封号处理。

上个月底的时候，腾讯公司联合中山大学传媒与设计学院数据传播实验室联合发布《2017腾讯公司谣言治理报告》。在这一报告中，腾讯也发布了有关微信平台拦截谣言的成果。

腾讯方面表示截至目前，他们的辟谣文章阅读总次数达到了8亿次，拦截谣言超5亿次，辟谣榜单研究报告累计发布76个，辟谣专家和机构合作方达1304家。目前，已经有超800个第三方权威机构加入微信平台的辟谣队伍，而微信官方也处罚了18万家公众号。同时，他们还发布朋友圈谣言榜单40余篇，全平台累计传播量超过4500万。

根据统计，健康养生、食品安全以及历史故事依旧是微信谣言的重灾区。食品安全类谣言中，塑料紫菜高居榜单首位。医疗健康类谣言中，癌症出现的频率最高。社会、科学及其他类谣言则主要以社会热点为主。







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