智选云商落地陕西 或给企业级SaaS指出一条新路

中关村在线集团陕西省运营中心日前与西安荣合通讯器材有限公司签订智选云商企业级SaaS服务使用协议，将向后者提供互联网新通路、新零售和SaaS服务一体化解决方案。

智选云商企业级SaaS服务是以企业品牌传播、企业专属订货系统、企业级标准进销存、批发和零售业务管理为核心功能的综合管理平台。本次服务的荣合通讯是典型的手机分销类客户，智选云商将提供品牌传播、进销存、专属订货平台等SaaS工具。



智选云商

SaaS的概念在中国诞生于十多年前，有明显发展却是在近两年，包括BAT在内的国内大中小创企业，纷纷涉足SaaS市场。这一是得益于资本从一片红海的2C市场向2B市场的转移，一是得益于当前市场云计算的普及和对销售认知的提升。

但是，在笔者之前的一篇《中国企业级SaaS未来会怎么走》（地址）文章中，我们提到过，中国的SaaS市场同样存在很大的问题：整体浮躁、头部效应明显、产品同质化严重。我们认为，头部以下的SaaS产品真正的竞争力应该是在专注于一个领域，提供深度专业的服务上。

而这次中关村在线与安荣合通讯的合作可以非常明显地看出，专业性的SaaS产品是如何获得市场的。

我们知道中关村在线在国内3C行业领域有着十多年的深耕，对产业链从厂家到代理商、分销商、零售商的各级渠道都有超过十年的深度接触。同时作为具有一定高度的行业观察者，中关村在线对于传统3C行业、互联网产业结构，以及消费者数据分析都有着深度了解与认知。

这些都将智选云商与其他泛用化的营销类SaaS服务区分开来的最大不同，也是智选云商的最大优势。

在“新零售”概念逐渐深入传统零售业时候，大批SaaS厂商也以此为噱头推出相应的产品，但往往都浮于表面，对于零售业各个门类缺乏沉淀最终会慢慢暴露出问题。不光光是3C行业，服装、建材、汽车、快消品等等每一个领域都有着自身的特殊性，真正好的SaaS服务应该是专注在某一个领域，提供专业服务，解决切实痛点的产品，这些都需要长时间的积累。

在3C领域，中关村在线积累沉淀了十年，才有了现在的智选云商。而对于每一个想要真正走出来的SaaS企业来说，这条积淀之路是永远无法绕开的，没有捷径可走。

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