【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，近日三星手机业务负责人高东真在接受记者采访时表示，三星今年首款旗舰手机将在2月份的巴塞罗那MWC2018期间正式发布。与此同时，他也提到了万众期待的可折叠手机，似乎需要等到明年才会问世。



传三星S9下月MWC发布：可折叠手机还得明年（图片来自于谷歌）

三星以往一直会选择在MWC大会期间公开Galaxy S系列手机，只有去年他们选择在三月发布新品。似乎在今年，三星将会恢复以往的传统。除了S9之外，高东真确认可折叠新机将会定档明年，但具体的发布日期和上市日期等信息还没有透露。

近期有关三星旗舰手机Galaxy S9的相关信息越来越多，上个月有供应链人士爆料，三星Galaxy S9将会采用新的主板设计，即SLP(stacked logic，堆叠式逻辑板)。据了解，率先采用SLP主板设计的是苹果iPhone X，这样设计带来的好处是可以容纳体积更大的电池。供应联系人士称，Galaxy S9的电池将会提升到3200mAh。

早前曝光的Galaxy S9谍照显示，S9和S8的正面造型一致，但是工商会加入注入最新的虹膜识别技术、最新的拍照元件等。

其他方面，三星Galaxy S9采用了5.65英寸全视曲面屏，其三围尺寸是147.6×68.7×8.4mm，搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器，配备4/6GB内存，最高可能会提供512GB版本，预装安卓8.0系统。 另外需要注意的是，此次Galaxy S9为单摄，而S9+为双摄。







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