不惧at&t放鸽子！华为余承东：继续进军美国市场

【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，在CES2018开展之前《华尔街日报》援引知情人士消息称，美国运营商AT＆T已经撤销了销售华为手机的计划，具体原因尚不详。不过华为方面并未收到多大影响，依旧继续进军美国市场。



华为余承东：继续进军美国市场

CES2018开展首日，华为消费者业务CEO余承东发表了主题演讲。在演讲中余承东表示，华为Mate 10 pro通过多个国际苛刻安全测试，通过安全和隐私方面最高标准。

余承东还透露，虽说华为暂时没有拿下美国运营商渠道，但华为将与美国公开渠道商、电商继续合作，为消费者带去价值。目前作为全球第三大智能手机厂商，华为与荣耀品牌智能手机在2017年预计全年发货1.53亿台，全球份额突破10%。

CES2018旗舰，华为正式向美国市场推出搭载AI芯片的华为Mate 10 pro手机。同时华为Mate10保时捷版本很快进入美国市场。

据了解，华为Mate 10 Pro在美国只推出了包括摩卡灰、黑色、蓝色在内的三款配色。定价方面，美版华为Mate 10 Pro定价799美元（6GB+128GB存储组合），折合人民币约为5214元。

美版华为Mate 10保时捷设计定价为1225美元（6GB+256GB存储组合），折合人民币约为7994元。

据悉，华为Mate 10 Pro将会于2月18日通过百思买、亚马逊、微软商城、Newegg以及B&H等电商平台正式在美国市场发售。

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