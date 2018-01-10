【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，近日英国税务和海关总署发现苹果子公司Apple Europe出现了漏税问题。如果一旦确定处罚的话，苹果将面临1.36亿英镑税款的补缴。这一处罚将成为苹果近期以来第二次被处以税款方面的处罚。



再次被查！苹果将在英国补缴税款1.36亿英镑（图片来自于baidu）

据了解，Apple Europe一直为一家爱尔兰兄弟公司提供营销服务，而在英国的监管部门看来，Apple Europe并没有从中获取合理的费用。这样的做法对于苹果来说可以合理的避免一些税款。这些税款涵盖2015年之前数年的运营活动，也是欧洲对苹果避税打击的最新举措。

上个月初的时候，爱尔兰财政部长Paschal Donohoe披露，苹果将从今年第一季度开始，支付需要补缴的130亿欧元税款（约合人民币1020亿元）。

Paschal Donohoe部长说：“我们已经与苹果达成了协议。预计资金将于今年第一季度转入一个托管账户。”其实，苹果原本应该从去年1月开始就向爱尔兰补缴税款，但由于双方都对裁决提出上诉，再加上爱尔兰没有托管这笔特殊税款的账户，一直拖延至今。

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