    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    苹果：中国内地iCloud服务落地贵州

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

              中关村在线新闻资讯】1月10日消息，苹果今日发布公告称，在中国贵州建立第一个数据中心。第一个落地的项目就是 iCloud服务。

    苹果：中国内地iCloud服务落地贵州
    苹果：中国内地iCloud服务落地贵州（图片来自baidu）

           苹果将通过与当地的互联网服务公司 — 云上贵州大数据产业发展有限公司合作，将中国内地的iCloud服务交由云上贵州公司负责运营。

    　　苹果在公告中称，“我们的中国客户乐于使用 iCloud 安全地存储他们的照片，视频，文档和 app，并在所有设备上保持同步。新增的数据中心将使我们得以提高产品和服务的速度以及可靠性，同时也符合相关新规。这些规定要求在中国的云服务由本地企业来运营，所以我们与云上贵州合作提供 iCloud。

          苹果还可以强调了保护隐私重要性，称“我们的客户知道，Apple 拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在任何我们的系统中创建后门。”

    　   早前苹果公司就曾宣布在上海和苏州开设研发中心，并承诺在中国研发中心投入超过35亿元人民币。2016年8月在京注册苹果研发（北京）有限公司、10月中旬的深圳“双创周”上，库克宣布苹果将在深圳建立研发中心等等都是这两年的新动向。

           库克曾指出：“未来十年苹果会继续投资中国市场。中国将会成为苹果在全球范围最大的一个市场，它的开发者社区亦然。”

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果：中国内地iCloud服务落地贵州http://news.zol.com.cn/674/6741387.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： 苹果中国内地iCloud服务落地贵州
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP