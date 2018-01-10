【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，苹果今日发布公告称，在中国贵州建立第一个数据中心。第一个落地的项目就是 iCloud服务。



苹果：中国内地iCloud服务落地贵州（图片来自baidu）



苹果将通过与当地的互联网服务公司 — 云上贵州大数据产业发展有限公司合作，将中国内地的iCloud服务交由云上贵州公司负责运营。

苹果在公告中称，“我们的中国客户乐于使用 iCloud 安全地存储他们的照片，视频，文档和 app，并在所有设备上保持同步。新增的数据中心将使我们得以提高产品和服务的速度以及可靠性，同时也符合相关新规。这些规定要求在中国的云服务由本地企业来运营，所以我们与云上贵州合作提供 iCloud。

苹果还可以强调了保护隐私重要性，称“我们的客户知道，Apple 拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在任何我们的系统中创建后门。”

早前苹果公司就曾宣布在上海和苏州开设研发中心，并承诺在中国研发中心投入超过35亿元人民币。2016年8月在京注册苹果研发（北京）有限公司、10月中旬的深圳“双创周”上，库克宣布苹果将在深圳建立研发中心等等都是这两年的新动向。

库克曾指出：“未来十年苹果会继续投资中国市场。中国将会成为苹果在全球范围最大的一个市场，它的开发者社区亦然。”

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