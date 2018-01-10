【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，此前有关支付宝年度账单默认芝麻信用收集用户信息的事件引起了轩然大波。就在最近，国家互联网信息办公室网络安全协调局约谈了支付宝的相关负责人，并认为他们的做法与《个人信息安全规范》的精神相冲突。



网信办约谈支付宝负责人：皆因年度账单（图片来自于weibo）

网络安全协调局的负责人指出，支付宝、芝麻信用收集使用个人信息的方式，不符合刚刚发布的《个人信息安全规范》国家标准的精神，违背了其前不久签署的《个人信息保护倡议》的承诺；应严格按照网络安全法的要求，加强对支付宝平台的全面排查，进行专项整顿，切实采取有效措施，防止类似事件再次发生。

支付宝和芝麻信用相关负责人在约谈中也表示，他们将认真落实监管部门要求，从源头查找问题，深刻汲取教训，全面整改，避免此类事件再次发生。

上周的时候，支付宝对外放出了年度账单页面，不过随后人们发现，支付宝在账单第一项中默认勾选了“我同意《芝麻服务协议》”。就在今天凌晨，支付宝回应了勾选问题，并已经修改了相关页面。

目前，年度账单首页下方的文字，由“我同意《芝麻服务协议》”改为“同意《在年账单中查询并展示你的信用信息》”，勾选框状态由默认勾选改为默认不勾选。无论是否勾选，查看年度账单的用户都不会成为芝麻信用的用户。

支付宝在回应声明中表示，用户的信息安全和隐私问题一直是芝麻信用的生命线，并且会在遵守法律法规的前提下，做到用户知情和同意，做到不过度采集，更绝不会滥用数据。







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