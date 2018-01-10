早报:微软称芯片补丁拖慢PC速度 柯达推柯达币

【科技早餐】

●微软承认：英特尔芯片漏洞补丁会拖慢PC速度

微软表示，针对Meltdown和Spectre安全漏洞而发布的补丁，会导致部分PC和服务器的运行速度变慢，其中基于老款英特尔处理器运行的系统的性能明显下降。

除此之外，微软发表博文称，根据该公司客户提出的投诉，这些安全补丁还会导致基于AMD芯片组的某些电脑宕机。不过该公司正在与AMD合作以解决这个问题。

Z点评：英特尔安全漏洞问题持续发酵，其影响可不是简单发布补丁就能解决。



微软：英特尔芯片漏洞补丁会拖慢PC速度（图片来自baidu）



【行业热闻】

●看完放心了！英特尔：CPU漏洞本月底全部修复

英特尔明确表示，迄今为止尚未发现相关漏洞被利用，也没有任何用户隐私数据泄露。从去年12月初开始漏洞未公开之时，英特尔就已经开始与行业、OEM伙伴合作，为过去五年中受影响的CPU处理器提供软件和固件更新，预计会在一周内覆盖超过90％的产品，本月底完成剩余所有产品的升级。



●柯达搭上顺风车：发布“柯达币” 股价大涨44%

在伊士曼柯达公司宣称其将和Wenn Digital公司合作发布柯达币（Kodakcoin）后，其股价上涨了44%。据称，柯达币是“一种以图片为核心的加密货币，将助力摄影师和代理机构在图像版权管理上有更多的控制权”。据称，有了柯达币，摄影师将参与到一种新型的摄影经济中，在其版权作品被售出后将即刻获得报酬。



●美团打车出师不利：被北京南京相关部门约谈

“美团打车”将于1月12日起登陆北京。不过北京市交通委表示“美团打车”尚未依法在本市申请开展网约车业务，尚不具备在本市从事网约车经营的资质。另外，美团打车还接到南京客管处的约谈，提醒美团打车按照现有法律法规，来规范经营，同时也应加强对平台上车辆人员的管理。

●2017年中国科技公司融资588亿美元：平均3360万美元

Tech In Asia公布的数据显示，2017年中国科技巨头和初创公司总计融资588亿美元，创历史最高记录。数据显示，2017年中国科技公司的融资交易数量有所降低，但每笔交易的平均规模却达到了3360万美元，为历史最高记录。为此，也推动了融资总额达到了创纪录的588亿美元。

●传三星可折叠屏手机11月发布：配7.3寸OLED

外媒ETNews报道称，供应链消息人士透露，三星将在今年11月发布折叠屏手机Galaxy X，其拥有7.3英寸OLED显示屏。 【点击详情】

●1050亿美元！亚马逊CEO贝索斯财富创新高

据彭博社报道，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的个人财富达到了1051亿美元，创下了个人财富新高。进入2018年以来，亚马逊的股价上涨了6.6%。【点击详情】

●苹果计划增加家长模式：防止儿童沉迷手机

上周的时候苹果公司的两个大股东曾经对外发布了一封公开信，表示他们将对于青少年的健康成长负责，并帮助家长来监管孩子使用手机的情况。这样的表态，也与之前传出的苹果将加入家长监管模式不谋而合。【点击详情】

●今日头条公布2017年度总结：“中国”人们最常用

近日今日头条官方发布了2017年创作者画像，也对2017年进行了一个系统的总结。在2017年中，“中国”成为了120万今日头条创作者们最爱在标题中使用的一个词汇，这也似乎是2017年人们关注内容的一个趋势。【点击详情】

●腾讯：计划发行100亿美元的全球中期票据

腾讯发布公告称，公司计划发行100亿美元的全球中期票据。该计划由二零一八年一月九日起计12个月期间内上市，据此票据或会以债务发行的方式仅发行予专业投资者。该计划的上市将于二零 一八年一月十日开始生效。



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