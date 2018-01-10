1050亿美元！亚马逊CEO贝索斯财富创新高

【中关村在线新闻资讯】1月10日消息， 据彭博社报道，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的个人财富达到了1051亿美元，创下了个人财富新高。进入2018年以来，亚马逊的股价上涨了6.6%。



亚马逊CEO贝索斯财富创新高（图片来自baidu）

凭借亚马逊的强劲表现，贝索斯的个人财富也超越了微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）在1999年创下的记录。去年10月，贝索斯的个人财富达到了938亿美元，成功超过盖茨。 有报告指出，从感恩节到新年假期期间，亚马逊平台线上消费额占据了美国线上总消费的89%。

除了亚马逊之外，贝索斯还控制着太空探索企业“蓝色起源”以及《华盛顿邮报》。

另外，早前贝索斯曾在借着采访的机会，首次披露了一些不为认知的日常生活状态，比如不爱开会，重视家庭，脾气火爆，很爱睡觉等等。甚至贝索斯还自己爆料一个自己的特殊爱好。

报道称，贝索斯喜爱睡觉，每天至少睡足8小时。他每天早上都是自然醒，从不会使用闹钟。每天早上，他都会与他的妻子、小说家麦肯齐-贝索斯（MacKenzie Bezos）在一起分享一顿健康的早餐，然后开始一天的生活。为了能够与妻子和四个孩子一起共度美好时光，他从来不会在早上安排会议。

他还坚持每天在家里吃完晚餐后洗碗。“我确信，这是我做的最性感的事情。”这是贝索斯在首次提到自己的爱好。

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