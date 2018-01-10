【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，近日今日头条官方发布了2017年创作者画像，也对2017年进行了一个系统的总结。在2017年中，“中国”成为了120万今日头条创作者们最爱在标题中使用的一个词汇，这也似乎是2017年人们关注内容的一个趋势。



今日头条公布2017年度总结：“中国”人们最常用（图片来自于今日头条）

截至2017年底，头条号创作者包括了100万自媒体，14万企业，7万政府机构和1万媒体。其中，六成为男性，四成为女性，其中年纪最大的创作者已经超过90岁。生活、体育、娱乐内容是这些创作者喜欢的内容。

地区分布上，13%的头条创作者来自广东、11%来自北京、8%来自山东、7%来自河南。有11%的头条号作者来自贫困县，三农头条号创作者“欢子TV”靠着头条好的创作年入50万。

数据显示，头条号创作者最喜欢在晚上11点发布内容，文章平均935字，平均阅读量8567，短视频平均2.4分钟，平均播放量8218。超过50%的作者，拥有超过4000位粉丝。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：今日头条公布2017年度总结：“中国”人们最常用http://news.zol.com.cn/674/6740677.html