传三星可折叠屏手机11月发布：配7.3寸OLED

【中关村在线新闻资讯】1月10日消息，外媒ETNews报道称，供应链消息人士透露，三星将在今年11月发布折叠屏手机Galaxy X，其拥有7.3英寸OLED显示屏。



传三星可折叠屏手机11月发布（图片来自baidu）

报道称，三星会在9月份之前向业内关键的合作伙伴展示这款产品的最终形态。 其中，配套屏幕的生产将从今年3月启动，9月份开始整机量产，上市日期最早是今年12月份。

根据概念图、三星的专利等，折叠屏手机可以实现5寸大小手机和小尺寸平板形态之间的自由切换，据说就像书本开合那样容易。

早前消息称，三星首款折叠屏手机Galaxy X当前已经通过了韩国国家广播机构的蓝牙技术联盟认证。

三星Galaxy X的型号已经确认为SM-G888N0。其他方面，该机可以按180度展开，两块AMOLED屏幕用一个铰链连接。三星的研发工作已经提速，并且已经预订一批手机组件，大约可以生产2000到3000台双屏设备。



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