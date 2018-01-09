【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，据外媒报道，有知情人士透露斗鱼直播即将在今年进行IPO上市的计划。为了实现IPO上市的计划，他们还将进行一次融资，总价值为3亿美元到4亿美元之间。斗鱼并不会选择赴美上市，而是选择香港交易所。



传斗鱼直播计划今年IPO上市：融资4亿美元（图片来自于baidu）

相关人士还表示，摩根士丹利和摩根大通将担任斗鱼IPO的牵头经办行，不过斗鱼还在斟酌上市的地点，因此最快也要在下半年推进具体的事宜。如果斗鱼希望能够成功上市，那么还需要进行3到4亿美元的融资。

去年11月的时候，斗鱼直播对外正式宣布，他们上半年的时候就已经完成看D轮融资，他们也成为国内首家完成D轮融资的直播平台。斗鱼此次融资的领投企业为招银国际，南山资本通过元禾母基金跟投。目前斗鱼的估值已超过100亿元。

斗鱼直播在公告中还提到，他们目前已经进入了盈利状态，在这一方面他们也是业界首家，同时斗鱼也在积极推动公司的对外投资。斗鱼公司发言人在接受采访时表示，充裕的资金+盈利+前瞻性的战略布局，将使斗鱼在直播行业的领先地位不断得到巩固和发展，并将开创互联网泛娱乐领域的新格局。

据了解，此次投资斗鱼的三家公司分别为：湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）以及苏州工业园区元禾南山股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例分别为：4.69%、0.53%、0.04%。











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