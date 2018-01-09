谷歌公布最新安卓系统份额：姜饼碾压奥利奥

【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，谷歌在本周公布了截止2018年1月的Android系统占有率数据，现在谷歌大力推广的Android8.0系统的份额依旧是不给力，甚至才跟多年前的Android2.3相持平。



谷歌公布最新安卓系统份额（图片来自kkj）

谷歌公布的数据显示，Android 7.0/7.1 Nougat(牛轧糖)版本市场份额仍保持上升的势头。而Android 8.0/8.1版本总的市场份额为0.7％，是因为去年12月份并未统计Android 8.1版本的市场份额，所以才有了一月份Android 8.0/8.1版本0.2％的市场份额上升量。

相比之下，Android 2.3 Gingerbread(姜饼)和Android 4.0 ICS(冰激凌)仍稳如泰山，市场份额前者是0.4%，后者是0.5%。

目前已经有很多厂商都在推送Android8.0系统，相信下月Android Oreo版本市场份额便有望突破1％，到今年夏季有望突破10％。

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