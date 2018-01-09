    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    谷歌公布最新安卓系统份额：姜饼碾压奥利奥

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月9日消息，谷歌在本周公布了截止2018年1月的Android系统占有率数据，现在谷歌大力推广的Android8.0系统的份额依旧是不给力，甚至才跟多年前的Android2.3相持平。

    谷歌公布最新安卓系统份额：姜饼碾压奥利奥
    谷歌公布最新安卓系统份额（图片来自kkj）

           谷歌公布的数据显示，Android 7.0/7.1 Nougat(牛轧糖)版本市场份额仍保持上升的势头。而Android 8.0/8.1版本总的市场份额为0.7％，是因为去年12月份并未统计Android 8.1版本的市场份额，所以才有了一月份Android 8.0/8.1版本0.2％的市场份额上升量。

           相比之下，Android 2.3 Gingerbread(姜饼)和Android 4.0 ICS(冰激凌)仍稳如泰山，市场份额前者是0.4%，后者是0.5%。

           目前已经有很多厂商都在推送Android8.0系统，相信下月Android Oreo版本市场份额便有望突破1％，到今年夏季有望突破10％。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌公布最新安卓系统份额：姜饼碾压奥利奥http://news.zol.com.cn/674/6740125.html

    <中关村在线首页新闻中心频道首页>
    您可能感兴趣： 谷歌公布安卓系统份额碾压奥利奥
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP