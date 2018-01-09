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    彻底消除黑边！华硕CES发布lens Strips产品

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月9日消息，相比较昂贵的“带鱼屏”，使用多平链接是一个不错的方案，但是黑边给视觉上造成的割裂感则是最大的痛处。现在，华硕在CES2018大展上推推出了lens Strips产品，它几乎能100%消灭黑边。

    彻底消除黑边！华硕CES发布lens Strips产品
    华硕CES发布lens Strips产品（图片来自kkj）

          华硕表示，lens Strips可以作为屏幕套件（ROG Bezel-free kit）固定在两台新显示器的接缝处，利用光反射原理营造和屏幕图像类似的光带，从而在视觉上消除黑边，点亮死角。

    彻底消除黑边！华硕CES发布lens Strips产品
    华硕CES发布lens Strips产品（图片来自kkj）

          华硕反复测试后设定了130度这个固定位，也就是要完美使用lens Strips，两台显示器拼接时需要保持130度夹角。

           据悉，该套件中的带状物使用的是PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯），也就是亚克力或者说有机玻璃，由于完全利用光学原理，所以使用时无需线缆和软件配套支持。

           CES现场，华硕用自家的ROG Swift PG258Q和Strix XG258Q两款24.5英寸240Hz电竞显示器做了演示。据悉，ROG Bezel-free屏幕套件定于今年上半年上市。

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