小蓝单车复活？小蓝和滴滴达成托管协议

随着共享单车市场的逐渐固化，特别是号称最好骑的“小蓝单车”在11月16日宣布公司倒闭之后，似乎在国内的共享单车市场只剩下两大巨头，OFO和摩拜单车。不过在1月9日上午，滴滴出行正式宣布托管小蓝单车业务，同时会推出自有品牌的共享单车，并且有上游供应链人员透露，滴滴打算在2018年要投放约600万台单车。



滴滴出行



滴滴声明

根据最新消息显示，滴滴出行和小蓝单车达成的是托管合作，意味着滴滴出行并不会也没有义务偿还小蓝单车所欠债务，小蓝单车的押金、欠款等债务仍归属小蓝单车，最近依旧无法完成小蓝单车的押金退款。



小蓝单车

同一时间，小蓝单车官方发出“致小蓝单车用户的一封信”，信中表示在1月17日起小蓝用户可以选择自主转换为滴滴车券和出行券，不接受转换的用户，小蓝单车仍将努力寻找解决办法。



官方声明

根据此前滴滴出行核心人士透露，滴滴出行自主共享单车业务计划在2018年1月底在国内一线城市上线，包括北京、深圳、广州等城市，并且将滴滴出行软件中的OFO共享单车替换为自主共享单车品牌，并且可能会直接免押金使用，而前期可能会大量使用小蓝单车，毕竟小蓝单车保有量比较大，并且是号称最好骑共享单车。



小蓝单车

对于滴滴出行和小蓝单车的此次托管合作，可以看出滴滴出行并不想放弃共享单车市场，虽然有目前几乎被OFO和摩拜垄断，但是也并不是完全没机会，毕竟共享单车市场极为庞大，如果可以免押金，价格更低一些，依旧会有竞争力。

作为普通用户，估计1元骑一个月的优惠活动又有着落了，你现在出行还会频繁使用共享单车吗？

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