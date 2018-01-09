【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，本周曾有传闻表示华为与美国运营商AT&T的合作已经告吹，他们在美国销售手机的计划遭到了挫折。就在今天，华为方面向澎湃新闻的记者回应了这一传言，并表示他们仍将向美国市场发布新的手机产品。



华为回应运营商合作传言：将继续在美发布新品（图片来自于The Verge）

华为相关负责人表示，他们将在美国时间的本周二发布新产品。过去五年间，华为已经向外界展示了他们的实力，而在美国发售高端机型的计划也依旧不会改变。如果华为与AT&T的合作告吹的话，那么他们似乎必须在短时间内找到新的合作伙伴，来解决相关问题。

此前有媒体报道称，华为消费者业务已经为2018年制定了新目标：全球出货量2亿台。对于这个说法，华为消费者业务CEO余承东予以否认。

余承东表示，没有2亿台目标一说，华为不特别追求销量，而要保持健康、可持续的成长。虽然余承东否认了这个说法，但余承东此前曾表示，华为力争到2018年成为全球第二大智能手机制造商。因此要实现这一个目标，华为手机出货量要达到2亿部才有希望。

余承东当时还称，一旦成为全球第二大智能手机制造商，就可以预测何时将占据第一位。其实华为的目标也不是不能完成，因为华为总裁任正非就表示不能忽视低端产品。“不能忽视低端产品的价值，低端产品要做到质量好、成本低、生命周期内免维护。而且，低端产品是用来保卫高端产品盈利的，因此很重要”。







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