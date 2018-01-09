【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，此前一直有传言显示三星计划进入自动驾驶领域，这样的传言在今天终于应验。三星公司在CES大会上正式公开了他们自主研发的自动驾驶平台DRVLINE，这一平台将更好的整合硬件与软件。



三星发布自动驾驶平台DRVLINE：整合硬件与软件（图片来自于推特）

据了解，三星公司在几年前就成立了相关的部门来开发自动驾驶技术，但他们对于汽车硬件本身并不感兴趣，他们希望能够为更多的电动汽车提供自动驾驶平台。三星电子的DRVLINE将包括各种技术标准，接纳第三方的硬件或者软件，另外也能够让汽车公司更换一些零部件，实现一定程度的定制化。

三星电子首席战略官Young Sohn在接受采访时表示，自动驾驶平台是他们非常重视的一块市场，不可能出现一家公司独大的情况，需要更多的厂商进行通力合作才行。三星希望能够与行业内更多的优秀企业进行合作，这样才能让这一行业更加繁荣。

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