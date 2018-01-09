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    骁龙845或延期！ARM称A75架构受漏洞门影响

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

          中关村在线新闻资讯】1月9日消息，早前ARM确认，从Cortex A8之后，包括最新的A75架构，都受到Meltdown和Spectre漏洞波及。随后，高通表示，正在努力进行相关修复工作。不过外媒WinFuture报道，为了避免骁龙845“带病上市”，终端产品可能会出现延期。

    骁龙845或延期！ARM称A75架构受漏洞门影响
    ARM称A75架构受漏洞门影响（图片来自baidu）

          今年骁龙845的Kryo 385 Gold大核基于Cortex A75定制，而Kryo 385 Silver小核则基于A55定制，理论上“中招”。若骁龙845手机不能如期在2月份发布，那么预计也会打乱高通今年的骁龙670等一大批新SoC的推出节奏。

           外界普遍传言，三星/索尼/LG都原计划在2月底的MWC上发布基于骁龙845的旗舰新机。但现在韩媒TheInvestor报告称，LG G7将推迟到3月中旬发布，4月份才能上市。

          至于联发科、华为、三星Exynos等其它厂商是否也因此需要对产品规划做出调整，暂未提及。

           据了解，英特尔曝光的Meltdown和Spectre漏洞，其肇源于上世纪60年代IBM引入的OOO技术（乱序执行），后被Intel等在内的现代处理器厂商发展为推测执行这一逻辑特性并广泛采纳。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：骁龙845或延期！ARM称A75架构受漏洞门影响http://news.zol.com.cn/673/6739776.html

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