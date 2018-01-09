百度辟谣监听用户电话：我们没这本事

日前，江苏省消保委以手机应用侵犯消费者个人信息，两次约谈无整改为由，向百度提起民事诉讼。其调查结果显示，用户在安装“手机百度”、“百度浏览器”两款软件之前，并未被告知百度公司获取各种权限的目的，作为搜索及浏览器类应用，上述权限已超出了合理范围。



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1月8日，百度召开了媒体沟通会并就此事进行了回应。百度强调：

1.无论是苹果还是安卓系统，根本不可能向软件开发者提供能监听用户通话的接口或权限。

2.百度旗下APP既没能力，也不会进行所谓的“监听通话”。

3.相关应用在获取任何用户权限时，都会在安卓系统规定的合理使用范围内，弹窗提示用户是否同意授权相应服务。



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手机百度高级经理田彪称，“电话权限是一个大的权限包括手机识别码、直接拨打电话、通话记录等等，但无法做到监听电话。我们主要用的就是读手机状态（READ_PHONE_STATE），看看手机还剩多少电量之类的。”

同时百度方面还表示，百度手机浏览器和手机安全卫士的骚扰电话拦截功能，被小米手机翻译成了“监听电话”，一定程度上造成了大家的误解。百度方面一直在积极沟通，没有拒不整改。

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