如果说两年之前电影和动画仍旧被大型制片厂所把控的话，那么去年开始，越来越多的科技公司加入到了电影和动画的制作中。无论是NetFlix吸引众多大师为他们导演动画以及电影，还是亚马逊在去年奉献上奥斯卡最佳影片候选之一《海边的曼彻斯特》，这都彰显了这些科技公司大有取代制片厂成为电影和动画的主力军。



制片厂和动画公司药丸？互联网公司把事儿都干了（图片来自于谷歌）

Netflix最早入场，与迪士尼正面单挑

作为一个动画片爱好者，从去年开始知名流媒体厂商Netfliex进入了大部分人的视野之中。无论是去年就已经推出的《恶魔城》动画版，还是最近放出的与日本知名动画导演汤浅政明合作的《恶魔人Crybaby》，都向我们展现了网飞对于动画市场的野心。

面对NetFlix的强势崛起，第一个看到危险来临的就是全球电影票房第一的迪士尼。好莱坞工业体系中制片厂是至关重要的一环，而全球六大制片厂也好莱坞蓬勃发展的标志。近几年来，除迪士尼以外的其他好莱坞制片厂开始式微，去年年底甚至出现了迪士尼收购20世纪福克斯的状况。因此，原本之前曾计划与Netflix合作的迪士尼，也最终拒绝了在这家全球最大的视频流媒体平台上上架新的影片。



制片厂和动画公司药丸？互联网公司把事儿都干了（图片来自于谷歌）

即便如此，这也无法阻挡NetFlix在电影以及动画市场发力的决心。去年奉俊昊导演、NetFlix发行的《玉子》在戛纳电影节遭遇了不小的非议，但最终凭借优异的质量获得了影评人的好评。NetFlix在今年仍有许多电影和动画计划，这也是他们继续向迪士尼发起挑战的资本。

亚马逊扶植新人导演，奥斯卡上风光无限

如果说Netflix在电影界对于传统好莱坞的威胁还处在制作能力以及资本运作的层面，那么亚马逊推出的一票电影，则在品质上对于好莱坞制片厂提出了宣战口号。

亚马逊先于NetFlix进入电影制作行业，并且从其他好莱坞电影制片厂拉来了一批得力的高管。最初，亚马逊影业还是更多的扶持新人导演，并鼓励他们拍摄实验电影。随后在找准定位之后亚马逊影业开始了他们对于电影艺术的追求。



制片厂和动画公司药丸？互联网公司把事儿都干了（图片来自于谷歌）

除了自行拍摄相关电影，亚马逊另外一个对于好莱坞制片厂的冲击就是买下众多质量上乘电影的发行权。无论是去年韩国导演朴赞郁的口碑新片《小姐》，还是奥斯卡上获得三项大奖的《海边的曼彻斯特》，亚马逊对于那些符合自身定位的电影基本没有失手。

国内科技厂商纷纷成立影业公司，走的却是制片厂老路

如果NetFlix这样的视频流媒体平台投资拍摄电影，更多的是为了推广自家平台，那么国内的科技企业成立影业公司，则完全走的是好莱坞制片厂的老路子。

目前在国内市场上比较活跃的几家视频平台转型而来的影业公司包括腾讯影业、爱奇艺影业、阿里影业、乐视影业以及猫眼影业等等。虽然各家对于投资电影的模式以及类型各有不同，但是这些公司对于电影的放映方式依旧以大银幕位置，自家的视频平台依旧是次级选项。



制片厂和动画公司药丸？互联网公司把事儿都干了（图片来自于谷歌）

究其原因，主要是中国电影市场仍处在一个高速发展的时期，每年中国电影银幕数量也在不断增加。这些科技企业成立影业公司，仍旧是希望能够吸引更多的观众来走进影院，从而获取更多的利润。这样的经营模式对于好莱坞制片体系不会产生过多的冲击，相反是继续巩固了他们的发展模式。

所以NetFlix会让迪士尼这样的公司感到危机，正是因为他们具备一定的电影制作水平，同时他们给电影的发行方式带来了变革。在Netflix崛起之后，电影的发行不再完全依赖进入院线那一套复杂的流程，只要制作方点下发布按钮，一部电影就算发行成功。国内科技公司显然并没有这样计划与野心，目前很少看到有视频平台首发的高投入高水平电影或者是纪录片。当然，假如国内的电影市场无限趋近于饱和的时候，一场发行方式的革命恐怕在所难免。

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