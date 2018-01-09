【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，苹果的“降频”事件还正在发酵之中，更多国家的监管部门也开始出面着手解决此事。近日有知情人士向路透社表示，法国政府负责反欺诈调查的机构DGCRF近期开始将对苹果进行相关的调查。



法国反欺诈部门介入：将调查苹果“降频门”（图片来自于推特）

法国的相关法律法规中，有计划的让正在使用中的产品报废属于违法行为，并将面临法律严惩。去年的时候，法国就有消费者权益组织对苹果发起了刑事诉讼，并认为苹果违反了产品报废法律，同时对于环境造成了破坏。

尽管苹果已经针对“降频门”进行了道歉，并提出了赔偿与更换措施，但是充满怒火的消费者显然并不想原谅苹果。目前消费者针对“降速门”而向苹果发起的集体诉讼已增至24起，苹果的麻烦显然还没有解除。

仅在上周，苹果就又接到了两起诉讼，别由纽约州居民Marc Honigman和俄亥俄州的居民Sullivan-Stefanou发起。这些用户认为，苹果在没有告知老型号用户的情况下，就在iOS 10.2.1中加入了降低性能的代码，这是侵犯用户知情权的表现。这样的做法事实上是在逼迫用户更换新机。

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