赶紧升！苹果发布iOS11.2.2更新封堵漏洞门

【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，苹果今日面向iOS以及Mac产品发布更新，版本是iOS11.2.2以及macOS High Sierra 10.13.2，用以修复Spectre安全漏洞。



苹果发布iOS11.2.2更新（图片来自baidu）

之前英特尔爆出爆出的Meltdown和Spectre漏洞对整个行业带来了很大影响。现在苹果iOS 11.2.2的更新修复了Safari浏览器和WebKit的Spectre安全漏洞。另外，苹果最新版的macOS High Sierra 10.13.2同样修复了Spectre安全漏洞。

早前的iOS 11.2、macOS 10.13.2以及tvOS 11.2中，苹果已经解决了Meltdown漏洞。此外，Apple Watch的芯片不受Meltdown漏洞的影响。

目前，苹果已经想着用户推送了更新，用户安装更新的方法是，在iPhone或iPad上打开设置，然后点击通用，再点击软件更新。在Mac上，打开App Store然后点击更新。同时苹果还提醒道用户应该时刻保持自己的设备系统已安装了最新版的更新。

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