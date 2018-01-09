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    百度正式发布Apollo2.0系统：支持简单自动驾驶

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】1月9日消息，美国当地时间周一的时候，百度在美国拉斯维加斯举行的CES2018上正式公开了全新自动驾驶系统Apollo 2.0。此次的Apollo 2.0将可以进行简单的城市道路驾驶，并且首次对外开放了安全服务。

    百度正式发布Apollo2.0系统：支持简单自动驾驶
    百度正式发布Apollo2.0系统：支持简单自动驾驶（图片来自于推特）

           Apollo平台研发负责人王京傲在发布会上谈到，各个企业可以很快速的将Apollo系统升级至2.0版本，这充分体现了他们这一平台的灵活性和易用性。王京傲在现场还展示了Apollo Pilot与奇瑞、金龙以及面向残障人群的出行服务商Access LA等合作伙的落地应用成果，涵盖了乘用车、公共巴士和共享交通服务等多种场景。

           除了更新到2.0版本之外，Apollo自动驾驶系统还将在今年支持包括NVIDIA、Intel、NXP、Renesas在内的四大主流计算平台。在这之后，百度还将吸引更多合作伙伴加入。

           百度还在发布会上宣布了他们将与Udacity联合推出面向全球的Apollo自动驾驶在线课程，希望能够给自动驾驶行业培养更多的人才。Google无人车之父、Udacity创始人Sebastian Thrun作为特邀嘉宾出席发布会，并表达了对于双方合作的期待

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：百度正式发布Apollo2.0系统：支持简单自动驾驶http://news.zol.com.cn/673/6739444.html

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