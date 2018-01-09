早报:骁龙845被曝或延期 百度回应“监听电话”

【科技早餐】

●骁龙845被曝延期？ARM称新A75架构也受漏洞门影响

ARM确认，从Cortex A8之后，包括最新的A75架构，都受到Meltdown和Spectre漏洞波及。随后，高通表示，正在努力进行相关修复工作。

今年骁龙845的Kryo 385 Gold大核基于Cortex A75定制，而Kryo 385 Silver小核则基于A55定制，理论上“中招”。为了避免骁龙845“带病上市”，因此终端产品可能会出现延期。

Z点评：这次“漏洞门”的发生，英特尔今后应该汲取教训。



骁龙845被曝延期（图片来自kkj）

【行业热闻】

●百度回应“监听电话”：没那能力 是误会

上周，江苏省消保委向百度公司提起民事诉讼，指控百度旗下APP涉嫌“监听电话、定位”。对此百度召开媒体沟通会，再次强调旗下APP不会、也没有能力监听电话。同时百度还表示，百度手机浏览器和手机安全卫士有一个骚扰电话拦截的功能，小米手机把这个功能翻译成了“监听电话”，一定程度上造成了大家的误解。

●谷歌整合Android Pay和Google Wallet发布Google Pay

谷歌今天宣布将旗下已有支付服务Android Pay和Google Wallet整合在一起，新的支付平台称之为Google Pay。谷歌称用户将可以在所有的谷歌产品中无论是线上还是线下使用新的Google Pay服务。Google Wallet已有的用户间转账功能将转移到在Google Pay中，继续提供支持。

●HTC公布2017年营收21亿美元：同比下滑20%

整个2017年，HTC营收为21亿美元，同比下滑20.52%，为十三年来的最低水平。截至去年第三季度，HTC已经连续10个季度亏损。有分析人士称，HTC专注于中端机型的战略，将继续面临内地智能手机厂商的强劲挑战。当前，内地智能手机厂商正在全球扩张，并通过较高的性价比赢得市场份额。

●GoPro宣布裁员20%并退出无人机市场

运动相机制造商GoPro周一宣布，下调第四季度营收预期，并证实至少裁员250人，从现在的1254人削减至不到1000人。GoPro同时宣布，将退出无人机业务，停止销售Karma无人机，原因是考虑到了未来的监管环境和激烈竞争。

●华为手机今年出货2亿台？余承东出面否认

此前有媒体报道称，华为消费者业务已经为2018年制定了新目标：全球出货量2亿台。对于这个说法，华为消费者业务CEO余承东予以否认。【点击详情】

●魅蓝S6定妆照现身工信部：指纹识别侧置

魅蓝官方曾对外宣布，他们将在2018年1月17日召开新品发布会，届时将正式公开魅蓝S6。就在最近，这款手机现身工信部网站。其中，之前流出的全面屏和侧面指纹识别都得到了应验。【点击详情】

●英特尔发新802.11ax芯片：速率提升40%

博通在去年8月正式推出了第六代Max Wi-Fi芯片，基于802.11ax。现在英特尔也正式公开了其最新的802.11ax Wi-Fi芯片。【点击详情】

●移动互联网势头不减 去年人们在APP花上了600亿

国外调研机构Sensor Tower针对手机应用付费情况发布了一份调研报告。报告中提到，苹果App Store和谷歌Play Store在去年的总收益增长了35%，消费额度也直逼600亿美元大关。【点击详情】

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