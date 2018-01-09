英特尔发新802.11ax芯片：速率提升40%

【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，博通在去年8月正式推出了第六代Max Wi-Fi芯片，基于802.11ax。现在英特尔也正式公开了其最新的802.11ax Wi-Fi芯片。



英特尔发新802.11ax芯片（图片来自baidu）

英特尔认为在2018年，新芯片将为消费级设备提供“更迅捷、更智能的Wi-Fi”环境，包括主流的有线、xDSL和光纤环境下的2X2和4X4家用路由器、网关设备等。

规格上，802.11ax向下兼容，不同于802.11ac的的地方在于，通吃2.4GHz和5GHz，其中5GHz的设计最高速率是4.8Gbps。802.11ac最多支持8台设备，而ax则可支持256台设备同时并发进行Wi-Fi连接，单设备峰值速度较前代产品提升近40%的速率。

英特尔的802.11ax芯片基于802.11ax认证标准的Draft 2.0方案，对于Draft 1.0设备来说英特尔进行了优化调整，让多标准设备的互组网络性能更加优秀。

另外根据早前消息，802.11ax为5GHz工作频段，但相较802.11ac，新加入使用MU-MIMO技术和OFDMA（正交频分多址），有效提高了吞吐量和电源效率。满足了下载速率提升4倍，上传提升6倍的标准。

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