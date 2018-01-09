【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，近日国外调研机构Sensor Tower针对手机应用付费情况发布了一份调研报告。报告中提到，苹果App Store和谷歌Play Store在去年的总收益增长了35%，消费额度也直逼600亿美元大关。



移动互联网势头不减 去年人们在APP花上了600亿（图片来自于Android Authority）

Sensor Tower还表示，App Store去年的营收依旧遥遥领先于Play Store。App Store去年已经获得了385亿美元的收益，而Play Store则获得了201亿美元的收益。两者的涨幅分别为34.7%和34.2%。此外，在新用户下载方面，2017年同比去年增加了13.5%，达到了915亿次下载。

上个月的时候，应用市场研究公司App Annie发布最新报告显示，预计全球的移动应用商店，在今年的消费者开支总额将超过1100亿美元，较去年增长30%。

报告显示，开支中绝大多数仍然来自游戏，但应用内订阅服务开始对非游戏类消费开支产生影响。除此之外，中国、印度和巴西是2018年最值得关注的市场。中国的增长速度将“远超”其他地方。由于中国已经是iOS App Store消费者开支最大的市场，所以这一点尤其引人关注。

其他影响应用生态系统的变化还包括苹果和谷歌去年对应用商店的改版。2018年，这些旨在改进应用发现过程的措施将逐步发挥效果，增加娱乐应用的下载量，还将增加用户的休闲时间。与此同时，应用内购也将增加。此外，符合用户需求的应用和工具也将更加频繁地出现在应用商店的搜索和推荐中。







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