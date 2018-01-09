华为手机今年出货2亿台？余承东出面否认

【中关村在线新闻资讯】1月9日消息，此前有媒体报道称，华为消费者业务已经为2018年制定了新目标：全球出货量2亿台。对于这个说法，华为消费者业务CEO余承东予以否认。



华为手机今年出货2亿台？余承东否认（图片来自baidu）

余承东表示，没有2亿台目标一说，华为不特别追求销量，而要保持健康、可持续的成长。虽然余承东否认了这个说法，但余承东此前曾表示，华为力争到2018年成为全球第二大智能手机制造商。因此要实现这一个目标，华为手机出货量要达到2亿部才有希望。

余承东当时还称，一旦成为全球第二大智能手机制造商，就可以预测何时将占据第一位。

其实华为的目标也不是不能完成，因为华为总裁任正非就表示不能忽视低端产品。“不能忽视低端产品的价值，低端产品要做到质量好、成本低、生命周期内免维护。而且，低端产品是用来保卫高端产品盈利的，因此很重要”。

据了解，华为消费者业务2017年销售收入2360亿人民币左右，规模较2016年同比增长约30%。华为与荣耀品牌智能手机全年发货1.53亿台，中国市场份额保持第一，进一步扩大领先优势；全球份额突破10%，稳居TOP3。





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为手机今年出货2亿台？余承东出面否认http://news.zol.com.cn/673/6738544.html