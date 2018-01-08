日产CES展示黑科技：用脑电波去控制汽车

【中关村在线新闻资讯】1月8日消息，本月9号在拉斯维加斯CES大会上，日产方面称，将会展示一项名为“Brain-to-Vehicle”的技术，其利用脑电波信号开控制汽车。



日产CES展示黑科技（图片来自cnbeta）

日产方面称这一技术能在不经意间有效缩短驾驶员的反应时间，因为系统可以根据脑电波信号判断出驾驶员的驾驶行为趋向。例如，通过确定司机的脑中是否在准备转方向盘或者刹车，这项系统就可以提前准备帮助司机做出相应的动作。

日产汽车执行副总裁Daniele Schillaci称：“提及无人驾驶技术时，很多人认为无人驾驶就是把驾驶控制权交给汽车。但Brain-to-Vehicle技术却反其道而行之，根据人脑的信号来预测其行为，让驾驶员更为享受驾驶的乐趣。”

此外，这一技术也能辨别出驾驶员的感受，为为驾驶员创造一个更为轻松舒适的驾驶环境。同时，在自动模式下系统还能自行切换驾驶风格，给司机带来更为真实的驾驶体验。



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